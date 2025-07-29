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Стали известны подробности о тайном воре в законе Лехе Московском

В Москве полиция и ФСБ задержали тайного вора в законе Алексея Иванова
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

О «неучтенном» воре в законе Лехе Московском правоохранительным органам стало известно примерно год назад. Об этом оперативный сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД России рассказал в интервью РБК.

О задержании сотрудниками МВД и ФСБ РФ 53-летнего «вора в законе» Алексея Иванова, известного в криминальных кругах под прозвищем «Леха Московский», стало известно еще в конце мая.

Иванову 53 года, у него четверо детей и возлюбленная. Ранее мужчина не был судим, в базе розыска он также не фигурировал, он избегал публичности и жил в двухэтажном доме с бассейном и тренажерным залом.

Россиянина задержали в элитном коттеджном поселке Москвы. Во время допроса он отказался ответить на вопрос правоохранителей, является ли он «вором в законе». Однако ФСБ и МВД удалось узнать, что «короновали» его в 1997 году.

Вместе с Ивановым силовики задержали группу из 18 человек в Нижнем Новгороде. Известно, что «вор в законе» руководил ими дистанционно из Москвы. Шестеро участников группы арестованы, как и сам Иванов. Им грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, Леха Московский руководил несколькими подпольными казино в Нижнем Новгороде. С 2023 года Иванов стал получать 50% доходов этих казино. Он некоторое время жил в Нижегородской области и общался с представителями местной криминальной среды, а также посещал их съезды.

В начале июля сообщалось, что в Москве за нарушение российского миграционного законодательства задержали криминального авторитета Вагифа Сулейманова (Бакинского), предположительно связанного с рынками «Фуд-Сити» и «Садовод». Он три месяца пробудет в спецучреждении, после чего его депортируют в Азербайджан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России завели уголовное дело на одного из самых авторитетных «воров в законе» Мераба Сухумского.

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