В России будет создана карта героев — участников СВО

Мишустин поддержал проект по созданию карты героев СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», поддержал реализацию проекта по сохранению исторической памяти и историй героев СВО, который был предложен в рамках работы секции «Молодежь и городская среда». Такой информацией поделился корреспондент «Газеты.Ru».

«Сегодня наши военные в сложных условиях проявляют истинное мужество, силу характера, защищают свои родные города, исторические поселения в интересах и на благо одной большой страны. Мы должны поддерживать их», — сказал премьер.

Суть проекта заключается в том, что жители смогут познакомиться с биографией героев малых городов, а затем предложить наиболее удобный вариант увековечения их памяти и их подвигов в городской среде.

«К созданию мемориальных комплексов нужно подходить системно и ответственно. Они должны быть интегрированы в территориальное планирование. Главное — создать единый стандарт по строительству мемориальных комплексов, которые сохранят память нашей страны и покажут важность подвигов наших героев. Надо совместно с коллегами детально проработать этот вопрос», — заявил премьер в ходе осмотра выставки.

В Казани с 19 по 21 августа проходит Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», созданного по поручению Президента Российской Федерации. На полях форума также проходит выставка, где представлены достижения и наиболее эффективные инструменты в формировании и развитии городской среды.

Ранее Путин заявил о необходимости поддержки семей погибших участников СВО.

