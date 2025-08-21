На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, обяжут ли компании отказывать в трудоустройстве релокантам

Депутат Бессараб: прием на работу релокантов – это вопрос чести, а не закона
Depositphotos

В России нет необходимости принимать закон, который будет специально ограничивать права релокантов, в том числе – на трудоустройство. Для компаний это будет больше вопрос чести, заявила НСН член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Так депутат прокомментировала заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что россияне, покинувшие страну после начала СВО и вернувшиеся обратно, не могут занимать должности в государственных органах и компаниях. По его мнению, подобные решения должны приниматься с учетом «подлого поступка» уехавших. Бессараб отметила, что речь вряд ли шла о принятии конкретного закона.

«Призыв Вячеслава Володина, — это, прежде всего, вопрос чести, достоинства и внутренней порядочности. Я уверена, что большинство работодателей разделяют мнение спикера Госдумы по этому поводу», — объяснила парламентарий.

Она добавила, что из числа релокантов уголовная ответственность грозит лишь тем, кто «напакостил по-настоящему», то есть не просто уехал из страны, а позволял себе говорить о ней и ее ВС плохие вещи. Остальным, кто просто уехал, а теперь возвращается, просто будет гораздо сложнее снова устроиться, заключила депутат.

Напомним, позицию Володина частично поддержали коллеги в парламенте, хотя ряд депутатов и экспертов призвали не стричь всех релокантов под одну гребёнку. Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

Ранее миллионные штрафы за криптовалюту назвали способом вернуть в Россию релокантов.

