Миллионные штрафы за криптовалюту назвали способом вернуть в Россию релокантов

Расчеты в криптовалюте чаще всего используют граждане, уехавшие за границу, но продолжающие работать на российские компании. Введение штрафов за расчеты в крипте – это один из способов стимулировать их возвращение, считает председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев. По его мнению, сами по себе криминальные схемы с этой валютой искоренить не удастся.

Так эксперт в эфире НСН прокомментировал планы ввести штрафы за использование криптовалюты в расчетах с 2026 года. Как отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, для физлиц штраф составит 100 тыс.-200 тыс. рублей, для юрлиц – от 700 тыс. до 1 млн рублей. По словам Корнеева, в основном криптой расплачиваются компании, желающие избежать уплаты налогов, а чаще всего такие расчеты применяются для людей, работающих в других странах.

«Кто-то в России может работать на иностранную компанию, кто-то за границей (те же релоканты) работает на российскую организацию. Так как у нас достаточно серьезные проблемы с переводами в иностранные валюты, наниматели платят людям в криптовалюте. Это довольно распространенная сейчас схема», --― пояснил экономист.

По его мнению, штрафы за расчеты в криптовалюте предлагается ввести для стимулирования релокантов вернуться в Россию, работать и платить налоги внутри страны. Он назвал в целом небезопасной ситуацию, когда многие россияне трудятся в других странах на местные компании, особенно если это касается разработки критического программного обеспечения. Даже если речь идет о гражданском ПО, то в его составе есть важные блоки, сведений о которых у иностранной разведки быть не должно, подчеркнул эксперт.

«Неплохо было бы, чтобы люди, разрабатывающие подобные вещи, были на нашей территории», --― добавил он, добавив, что принятие закона введет основания для конфискации крипты, если удастся подтвердить, что она причастна к нелегальным схемам.

Причем в борьбе с криминалом, по мнению Корнеева, штрафы не помогут – в этой сфере намного эффективнее отслеживать поток товаров и услуг, а не платежей.

До этого замминистра энергетики Петр Конюшенко сообщил, что Минэнерго совместно с Федеральной налоговой службой и Минцифры России составили реестр оборудования для майнинга криптовалют, он был передан в регионы с повышенной активностью майнеров. По его словам, это позволит точно идентифицировать потребителей, которые используют электричество на нужды майнинга, что необходимо для применения к ним специального регулирования и налогообложения.

Ранее в ЦБ заявили, что выступают против криптовалют в расчетах внутри страны.