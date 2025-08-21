«Им там не место»: Володин предложил запретить релокантам работать на госслужбе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россияне, покинувшие страну после начала военной операции и вернувшиеся обратно, не могут занимать должности в государственных органах и компаниях. По его мнению, подобные решения должны приниматься с учетом «подлого поступка» уехавших. Его позицию частично поддержали коллеги в парламенте, хотя ряд депутатов и экспертов призвал не стричь всех релокантов под одну гребенку.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вернувшиеся в Россию релоканты не должны работать на государственной службе и в госкомпаниях. Об этом политик написал в своем канале в Telegram.

Володин отметил, что покинувшие РФ после начала спецоперации в 2022 году релоканты начинают возвращаться и «в надежде трудоустроиться начинают ходить по кабинетам госкорпораций, крупных компаний, а также государственных и муниципальных учреждений».

«Предавший свою страну, совершивший подлый поступок не может быть государственным и муниципальным служащим. Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал Родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок. Об этом надо думать, принимая решения», — подчеркнул председатель Госдумы РФ.

Вячеслав Володин также предположил, что возвращаться в Россию будут и «сбежавшие» представители шоу-бизнеса.

«Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь», — написал он.

Председатель Госдумы утверждает, что такое мнение разделяет большинство его коллег и граждан, от которых поступают обращения.

Что думают в Госдуме о предложении Володина

В комментарии «Газете.Ru» депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев отметил, что не стоит записывать всех уехавших в неблагонадежные лица.

«Конечно, бывают какие-то индивидуальные истории, когда человек переехал за границу в силу рабочей своей деятельности, то есть, работая в международной компании еще до 22 года, или находясь там в командировке, или на учебе. То есть такого рода всякие индивидуальные сюжеты, на мой взгляд, конечно, тоже присутствуют. Поэтому нельзя говорить о том, что прям все уж релоканты являются какими-то неблагонадежными лицами по отношению к России», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, при возвращении уехавшие должны разъяснить причину своего переезда.

«В целом я с председателем нашей Думы согласен. Госслужба, работа в государственных предприятиях налагает определенные обязательства и самоограничения, и поэтому если человек не может разумно обосновать причины, по которым он покинул родину в один из самых ответственных ее периодов, то я думаю, что действительно такому человеку не место на госслужбе», — резюмировал Михаил Матвеев.

В свою очередь депутат от партии «Новые люди» Олег Леонов заявил «Газете.Ru», что партия выступает за возвращение релокантов, так как это «наши люди, это наш генофонд».

«У нас и так не очень хорошая демографическая ситуация, и каждый русский человек нам важен и нужен, он часть народа», — сказал парламентарий.

При этом Леонов добавил, что уехавшие из РФ в 2022 году граждане поставили личную безопасность выше общественных интересов, что не должно остаться без внимания.

«Понятно, что вернувшись эти люди и будут продолжать ставить личные интересы выше общественных, а такой человек на государственной службе не только не нужен, но и вреден, потому что государственная служба — это служба, это служение народу и государству, и там ты целиком и всегда ставишь общественные интересы, интересы народа и государства выше своих», — пояснил Леонов.

При этом депутат от партии «Новые люди» призвал обратить внимание не только на релокантов, переехавших после 2022 года, но и лиц, которые уже давно живут за границей и потеряли связь с «российской реальностью», но являются гражданами РФ. Их также не стоит принимать на работу в государственном секторе, считает Леонов.

Не очень разумно принимать на ключевые государственные должности лиц, которые долгое время находились «в другой культурной, информационной среде». При этом на вопрос о необходимости запрета для релокантов работать в госкомпаниях и органах власти Леонов сказал, что «рекомендаций будет достаточно».

Политическая дискуссия

В июле глава Россотрудничества Евгений Примаков раскритиковал позицию, при которой всех уехавших из РФ записывают в предатели.

«Должны ли мы им как-то отказывать? Я считаю, что нет. Это неуважительно и даже, я бы сказал, безнравственно по отношению к нашим соотечественникам», — заявил он, призвав «не стричь всех релокантов под одну гребенку».

При этом Примаков признал, что среди тех, кто уехал из России, есть и политически мотивированные люди, которые ходят на митинги и «орут всякие глупости». Примаков добавил, что Россотрудничеству не хочется иметь с ними ничего общего.

«Уехали абсолютно разные люди, и я не считаю, что все это предатели и от них надо отказаться», — заключил он.

Весной 2024 года компания Finion, оказывающая услуги по переезду за границу, заявила, что в Россию вернулись около 40–45% граждан, уехавших после начала военной операции на Украине.

Президент Владимир Путин летом 2023-го отмечал, что домой вернулась примерно половина покинувших страну и этот процесс продолжается. По его словам, уезжающие за границу не совершают ничего плохого, так как это можно считать «дополнительной связью».