На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России совершили прорыв в диагностике холеры и чумы

Российские ученые разработали экспресс-тест для выявления пяти опасных инфекций
true
true
true
close
Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

Ученые российского противочумного института «Микроб» совместно с сотрудниками Роспотребнадзора совершили прорыв, разработав комплексный экспресс-тест для выявления сразу пяти опасных инфекций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новый тест способен выявлять возбудителей одной из пяти инфекционных болезней человека в течение 60 минут. Речь идет о чуме, холере, сибирской язве, бруцеллезе и туляремии. Эксперты отметили, что тест обладает высокой точностью и позволяет обнаружить даже минимальное количество микробных клеток. По словам ученых, это открывает новые горизонты для обследования контактных лиц и предотвращения вспышек заболеваний.

В Роспотребнадзоре добавили, что хотя в России ситуация с этими пятью опасными инфекциями остается стабильной и контролируемой, есть риски завоза их из-за рубежа. Поэтому создание таких современных диагностических решений является жизненно необходимым, подчеркнули эксперты.

6 августа Роспотребнадзор сообщил о риске завоза в Россию лихорадки чикунгунья, вспышка которого зафиксирована в Китае. В надзорном ведомстве сообщили, что держат на контроле ситуацию, заявив, что в пунктах пропуска на границе действует автоматизированная информационная система «Периметр» для выявления граждан с признаками болезни. Кроме того, в России осуществляется мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки.

Ранее инфекционист оценила угрозу пандемии чикунгуньи.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами