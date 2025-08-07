В России совершили прорыв в диагностике холеры и чумы

Ученые российского противочумного института «Микроб» совместно с сотрудниками Роспотребнадзора совершили прорыв, разработав комплексный экспресс-тест для выявления сразу пяти опасных инфекций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новый тест способен выявлять возбудителей одной из пяти инфекционных болезней человека в течение 60 минут. Речь идет о чуме, холере, сибирской язве, бруцеллезе и туляремии. Эксперты отметили, что тест обладает высокой точностью и позволяет обнаружить даже минимальное количество микробных клеток. По словам ученых, это открывает новые горизонты для обследования контактных лиц и предотвращения вспышек заболеваний.

В Роспотребнадзоре добавили, что хотя в России ситуация с этими пятью опасными инфекциями остается стабильной и контролируемой, есть риски завоза их из-за рубежа. Поэтому создание таких современных диагностических решений является жизненно необходимым, подчеркнули эксперты.

6 августа Роспотребнадзор сообщил о риске завоза в Россию лихорадки чикунгунья, вспышка которого зафиксирована в Китае. В надзорном ведомстве сообщили, что держат на контроле ситуацию, заявив, что в пунктах пропуска на границе действует автоматизированная информационная система «Периметр» для выявления граждан с признаками болезни. Кроме того, в России осуществляется мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки.

Ранее инфекционист оценила угрозу пандемии чикунгуньи.