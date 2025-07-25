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В Польше зафиксировали второй случай предполагаемого заражения холерой

RMF: в Польше выявили второй за неделю случай предполагаемого заражения холерой
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Anas Alkharboutli/Global Look Press

В Польше во второй раз за неделю зафиксировали предполагаемое заражение холерой. Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM.

«У 65-летнего пациента из Люблина были обнаружены два положительных результата теста на бактерии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина обратился в больницу Люблина с симптомами тяжелого пищевого отравления. В настоящий момент состояние госпитализированного пациента стабильно, он находится в изоляции. По данным радио, санитарные службы уже находятся в процессе реализации соответствующих карантинных процедур.

На этой неделе в польском городе Старград был выявлен случай холеры у пожилой жительницы. В лаборатории выявили у женщины наличие бактерии Vibrio cholerae, 26 контактных лиц были изолированы, более 80 находятся под наблюдением. Отмечалось, что никто из окружения пациентки в последнее время не покидал Польшу, однако были совершены контакты с людьми из других стран.

До этого в море у пляжа «Лагуна» в Каспийске были найдены возбудители холеры. По данным Telegram-канала Mash Gor, Роспотребнадзор запретил купаться в прибрежной полосе Каспийска и Махачкалы.

Холера — опасное заболевание, вызывающее сильнейшую диарею и быстрое обезвоживание. Болезнь распространена там, где есть проблемы с чистой водой и санитарией.

Ранее ученые раскрыли загадку возникновения эпидемий холеры.

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