В петербургских офисах «Самолета» прошли обыски

В Петербурге начато расследование по фактам мошенничества при строительстве жилых комплексов «Новое Колпино» и «Курортный Квартал», в офисах компании прошил обыски. Об этом сообщили в региональном СК.

«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.

СК завел уголовное дело, на основании сведений о невыполнении застройщиком своих обязательств в установленные сроки. Известно, что ряд лиц из числа руководства застройщика получили деньги от дольщиков на основании договора о долевом участии. Однако жилье не было построено в указанные сроки. Речь идет о проектах ЖК «Новое Колпино» и ЖК «Курортный Квартал».

Отмечается, что акции ГК «Самолет» упали в цене на 12% после появления информации о возбуждении дел.

До этого генеральному директору ООО «Петрострой» Дмитрию Ипатову, признанному виновным в хищении свыше 359 млн рублей у дольщиков жилищного комплекса «Лампо», заменили условное наказание на реальный срок лишения свободы. Он был осужден на пять лет.

Ранее россиянам рассказали, что делать при банкротстве застройщика.