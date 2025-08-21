На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В петербургских офисах «Самолета» прошли обыски

Силовики провели обыски в петербургских офисах застройщика «Самолет»
true
true
true
close
СУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу

В Петербурге начато расследование по фактам мошенничества при строительстве жилых комплексов «Новое Колпино» и «Курортный Квартал», в офисах компании прошил обыски. Об этом сообщили в региональном СК.

«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.

СК завел уголовное дело, на основании сведений о невыполнении застройщиком своих обязательств в установленные сроки. Известно, что ряд лиц из числа руководства застройщика получили деньги от дольщиков на основании договора о долевом участии. Однако жилье не было построено в указанные сроки. Речь идет о проектах ЖК «Новое Колпино» и ЖК «Курортный Квартал».

Отмечается, что акции ГК «Самолет» упали в цене на 12% после появления информации о возбуждении дел.

До этого генеральному директору ООО «Петрострой» Дмитрию Ипатову, признанному виновным в хищении свыше 359 млн рублей у дольщиков жилищного комплекса «Лампо», заменили условное наказание на реальный срок лишения свободы. Он был осужден на пять лет.

Ранее россиянам рассказали, что делать при банкротстве застройщика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами