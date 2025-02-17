Россиянам рассказали, что делать при банкротстве застройщика

Банкротство застройщика — это серьезная проблема для дольщиков, но закон предусматривает три механизма их защиты. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель практики реструктуризации и банкротства «ЮР-ПРОЕКТ» Виктор Панченко.

«Первый механизм – так называемые экскроу-счета. Если квартира была приобретена по договору долевого участия (ДДУ) после 1 июля 2019 года с использованием эскроу-счета, покупатель находится в относительно безопасном положении. В этом случае деньги со счета возвращаются дольщику, а в реестр требований кредиторов можно включить требования по неустойке и убыткам. Дополнительно система эскроу защищает средства от возможного банкротства банка, что гарантирует их сохранность», — пояснил Панченко.

Для дольщиков, которые купили квартиру до введения эскроу-счетов, ситуация сложнее. Панченко предупредил, что как только стало известно о банкротстве застройщика, дольщикам нужно незамедлительно подать заявление конкурсному управляющему о включении в реестр требований кредиторов. Юрист подчеркнул, что этот реестр закрывается через два месяца с момента публикации информации о банкротстве застройщика в газете «КоммерсантЪ», и пропуск срока может привести к невозможности предъявления требований. По словам Панченко, дольщики, в отличие от других кредиторов, могут как потребовать возврата денег по договору долевого участия, так и добиваться передачи недвижимости. О своем выборе необходимо указать в заявлении.

Панченко подчеркнул, что закон предусматривает четыре механизма защиты прав дольщиков. Во-первых, в 2017 году был создан компенсационный фонд (Фонд развития территорий), работающий по аналогии с системой страхования вкладов. До 1 июля 2019 года застройщики обязаны были делать в него отчисления в размере 1,2% от каждого ДДУ, и эти средства использовались для выплат компенсаций дольщикам или на достройку объектов в случае банкротства застройщика. Во-вторых, в 2019 году заработала система эскроу-счетов, которая обеспечивает возвратность и сохранность денежных средств дольщиков. В-третьих, в 2022 году Верховный суд РФ разъяснил, что частные инвесторы, купившие у застройщика несколько квартир в инвестиционных целях, не могут претендовать на получение жилья в случае банкротства застройщика наравне с теми, кто приобретал квартиру для личного проживания.

Чтобы минимизировать риски, Панченко призвал тщательно проверять застройщика перед покупкой квартиры. Эксперт посоветовал убедиться, что застройщик известен на рынке, изучить, какие объекты уже введены в эксплуатацию, проверить, нет ли в отношении застройщика исков о нарушении строительных норм и правил и не приостановлено ли строительство объекта. Панченко рекомендовал проверять актуальность документов в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), обращать внимание на сроки строительства и конечных бенефициаров застройщика. Дополнительно юрист призвал лично посетить стройку и оценить ход работ.

«Контроль финансового состояния застройщика также играет ключевую роль. Постоянный мониторинг сведений о банкротстве в газете «КоммерсантЪ» и на сайте Федресурса позволяет своевременно отследить возможные проблемы. Отсутствие крупных исков в картотеке арбитражных дел также может свидетельствовать о благонадежности застройщика», — заключил Панченко.

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