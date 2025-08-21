Акции «Самолета» резко упали на фоне обысков в офисах компании

Акции ГК «Самолет» упали в цене на 12% после появления информации о возбуждении дел о мошенничестве в связи с квартирами, которые строит девелопер. Об этом говорится на сайте Московской биржи (MOEX).

Стоимость акций компании упала на 12,23%, до 1106 рублей. К 11:23 по московскому времени падение замедлилось до 6,63%, акции торговались на уровне 1176,5 рубля.

На момент 14:52 мск стоимость акций составляет 1194,5 рубля, а падение замедлилось до 5,24%.

Петербургское управление Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале сообщило , что в офисах застройщика провели обыски. Причиной стало возбуждение уголовных дел о мошенничестве при строительстве жилья.

В ходе расследования было установлено, что ГК «Самолет» получил средства от участников долевого строительства, но не провел работы в установленные сроки. В публикации уточняется, что речь идет о возведении ЖК «Новое Колпино» и «Курортный Квартал».

Ранее экс-глава «Жилфонда» на Алтае получила семь лет колонии за мошенничество на 121 млн.