В Петербурге бизнесмена отправили в колонию за обман дольщиков

В Санкт-Петербурге генеральному директору ООО «Петрострой» Дмитрию Ипатову, признанному виновным в хищении свыше 359 млн рублей у дольщиков жилищного комплекса «Лампо», заменили условное наказание на реальный срок лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

«Ипатов взят под стражу в зале суда, направлен для отбытия наказания в исправительную колонию общего режима», — говорится в публикации.

Городской суд принял такое решение, рассмотрев доводы областной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в прошлом году Ипатова осудили по части 4 статьи 159 УК РФ к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что правительство РФ продлило действие моратория на взыскание с застройщиков неустоек и штрафов за срывы сроков сдачи новостроек до 30 июня 2025-го. С 1 января и до конца первого месяца лета застройщикам не будут начислять неустойку, если они нарушают срок передачи объекта дольщику. Компенсация за несдачу жилья в предусмотренный договором срок будет рассчитываться без учета периода действия моратория.

Ранее Путин назвал жульнической операцией обман дольщиков застройщиками в Татарстане.