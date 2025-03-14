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В Петербурге бизнесмена отправили в колонию за обман дольщиков

В Петербурге директору «Петростроя» Ипатову заменили условный срок на реальный
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В Санкт-Петербурге генеральному директору ООО «Петрострой» Дмитрию Ипатову, признанному виновным в хищении свыше 359 млн рублей у дольщиков жилищного комплекса «Лампо», заменили условное наказание на реальный срок лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

«Ипатов взят под стражу в зале суда, направлен для отбытия наказания в исправительную колонию общего режима», — говорится в публикации.

Городской суд принял такое решение, рассмотрев доводы областной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в прошлом году Ипатова осудили по части 4 статьи 159 УК РФ к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что правительство РФ продлило действие моратория на взыскание с застройщиков неустоек и штрафов за срывы сроков сдачи новостроек до 30 июня 2025-го. С 1 января и до конца первого месяца лета застройщикам не будут начислять неустойку, если они нарушают срок передачи объекта дольщику. Компенсация за несдачу жилья в предусмотренный договором срок будет рассчитываться без учета периода действия моратория.

Ранее Путин назвал жульнической операцией обман дольщиков застройщиками в Татарстане.

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