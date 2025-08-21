В «Новых людях» призвали релокантов возвращаться, но не на госслужбу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоканты по возвращении в Россию не могут быть госслужащими. Депутат от «Новых людей» Олег Леонов заявил «Газете.Ru», что поддерживает возвращение россиян из-за границы, но считает, что на госcлужбе они могут быть «опасны».

«Новые люди» выступали и выступают за возвращение релокантов, потому что это наши люди, это наш генофонд. У нас и так не очень хорошая демографическая ситуация, и каждый русский человек нам важен и нужен, он часть народа. Но давайте думать логически — люди, которые уехали в 2022 году, испугались. Они уехали от испуга за свою безопасность, то есть они поставили свою личную безопасность выше общественных интересов. И поэтому, вернувшись, понятно, что эти люди и будут продолжать ставить личные интересы выше общественных, а такой человек на государственной службе не только не нужен, но и вреден, потому что государственная служба — это служба, служение народу и государству, и там ты целиком и всегда ставишь общественные интересы, интересы народа и государства выше своих. А человек уже доказал делом, что он устроен по-другому, поэтому на госслужбу я считаю, конечно, таких людей брать опасно. То же самое касается работы в государственных компаниях, потому что там работа тоже на государство, и в этих компаниях людям работать не стоит», — сказал он.

Леонов отметил, что уехавшие до начала российской военной операции граждане также не могут стать чиновниками, поскольку они уже потеряли связь с «российской реальностью».

«Что касается тех, кто уехал не только в 2022 году, но и раньше — эти люди давно уже живут за границей, у них утеряна связь с реальностью российской, с народом, со страной, поэтому они сейчас приедут и будут тоже становиться там на госслужбу, чем-то управлять – ну, нет, потому что они долгое время находятся вне нашей реальности, не понимают, как изменилась страна за это время. И поэтому, конечно же, им надо сначала поработать на благо родины в других компаниях, коммерческих компаниях, может быть, стать самозанятыми. А потом уже, когда они вольются в жизнь страны, претендовать на какие-то должности в государственных компаниях и на госслужбе», — добавил он.

Депутат посоветовал вернувшимся в Россию релокантам какое-то время поработать в стране, чтобы понять, «чем живет народ», и только потом устраиваться на госслужбу.

«В крупных компаниях, когда принимают людей на руководящие позиции, очень важно, чтобы этот человек имел опыт такой работы здесь и сейчас. То есть с позиции, например, коммерческого директора он переходит на другую позицию коммерческого директора. Но если приходит резюме человека, который 15 лет назад был где-то коммерческим директором, его шансы на занятие такой позиции крайне малы, потому что он уже не в рынке, он уже не понимает всех нюансов, которые прошли за эти 15 лет, как ушла отрасль. И это правильно. Он пока войдет в то, что происходит, пройдет какое-то время. Ровно то же самое касается госслужбы. Если люди уехали, ничего не говорили против России, просто уехали, но они находятся долгое время в другой информационной среде, они не понимают, чем живет народ, его чаяния, что происходит в стране. И такого человека принимать на госслужбу — это было бы не очень разумно. Если человек приехал оттуда, вернулся — молодец, мы очень рады этому. Но если ты хочешь на госслужбу, какое-то время поработай здесь, пойми, что происходит, что думают люди, что они от тебя ожидают, и только тогда тебя можно брать на эту работу. Сразу — нет, потому что это будет неэффективно», — заключил он.

Леонов считает, что запрет на прием релокантов на госслужбу не нужен, поскольку «рекомендаций будет достаточно».

21 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что релоканты, покинувшие Россию после начала российской военной операции на Украине и позже вернувшиеся домой, не могут работать на госслужбе. Он назвал таких россиян «предателями своей страны», которые совершили «подлый поступок».

Ранее в КПРФ заявили, что вернувшиеся релоканты могут быть госслужащими, если объяснят причину переезда.