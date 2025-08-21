На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В КПРФ считают, что вернувшиеся релоканты могут быть госслужащими, если объяснят причину переезда

Депутат Матвеев: нельзя считать всех релокантов неблагонадежными
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению большинства депутатов, релоканты по возвращении в Россию не могут быть госслужащими. Парламентарий от КПРФ Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru» согласился с Володиным, но отметил, что нельзя считать «неблагонадежными лицами» всех.

«Безусловно, подозрения в отношении людей, которые после 2022 года покинули Россию и уехали за границу в отношении мотивов, почему это они сделали и как они относятся к нашей стране и к специальной военной операции, существуют. И, на мой взгляд, во многом обоснованы. Конечно, бывают какие-то индивидуальные истории, когда человек переехал за границу в силу рабочей своей деятельности, то есть, работая в международной компании еще до 22 года, или находясь там в командировке, или на учебу. То есть такого рода всякие индивидуальные сюжеты, на мой взгляд, конечно, тоже присутствуют. Поэтому нельзя говорить о том, что прям все уж релоканты являются какими-то неблагонадежными лицами по отношению к России», — сказал он.

Матвеев подчеркнул, что релоканты при возвращении на родину должны обосновать причину переезда – и только тогда работать в госкомпаниях.

«В целом я с председателем нашей Думы согласен. Госслужба, работа в государственных предприятиях налагает определенные обязательства и самоограничения, и поэтому, если человек не может разумно обосновать причины, по которым он покинул родину в один из самых ответственных ее периодов, то я думаю, что действительно такому человеку не место на госслужбе», — добавил он.

21 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что релоканты, покинувшие Россию после начала российской военной операции на Украине и позже вернувшиеся домой, не могут работать на госслужбе. Он назвал таких россиян «предателями своей страны», которые совершили «подлый поступок».

Ранее Госдума одобрила закон против релокантов-нарушителей.

