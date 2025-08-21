На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-глава «Жилфонда» на Алтае получила семь лет колонии за мошенничество на 121 млн

В Барнауле экс-главу «Жилфонда» Авдюхину осудили на семь лет за мошенничество
Прокуратура Алтайского края

Бывший директор агентства недвижимости «Жилфонд» в Барнауле Людмила Авдюхина получила семь лет колонии за мошенничество в размере 121 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Как установил суд, с 2021 по 2022 год Авдюхина под видом заключения договоров безвозмездного хранения похитила деньги у 22 граждан, планирующих купить жилье. Еще девять человек передали ей средства якобы для участия в инвестиционных проектах.

В декабре 2022 года Авдюхина улетела из России. По данным газеты La Nacion, женщина прибыла в Аргентину в январе 2023 года. Авдюхина часто меняла место жительства, чтобы затруднить ее поиск, отмечают журналисты. Однако фигурантку задержали в январе 2024 года, а позже экстрадировали в Россию.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Авдюхину виновной. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Также ее обязали выплатить штраф размере 800 тысяч рублей.

Ранее в Испании поймали беглого босса мафии.

