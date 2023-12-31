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В Испании поймали беглого босса мафии

Ansa: в Испании поймали беглого босса мафии Николу Рулло

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Tony Gentile/Reuters

В Италии поймали беглого босса мафии Николу Рулло. Об этом сообщает Ansa со ссылкой на управление карабинеров Неаполя.

Рулло возглавлял группировку «Контини», входящую в более крупный преступный клан «Контини». Мужчина ожидает экстрадиции в тюрьме. Он был объявлен в розыск 26 сентября 2023 года по решению прокуратуры Неаполя. В 2020 году он был освобожден из-под заключения. В Испании Рулло с 15 декабря проживал в отеле «El Plantio Golf Resort» в Аликанте.

До этого в аэропорту Рима задержали главу мафии «Каморра» Марию Личчарди.

По данным издания, женщина планировала улететь в Испанию. Ее подозревают в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях. В декабре 2009 года Личчарди вышла из тюрьмы после восьми лет заключения.

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