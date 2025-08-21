На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителям рассказали, как сэкономить на подготовке детей к школе

В компании Авито посоветовали родителям покупать школьную форму с рук
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Эксперты сервиса «Авито» в интервью РИАМО дали несколько советов, как сэкономить бюджет, готовя ребенка к учебному году. Большинство из необходимых для учебы вещей, по их словам, можно купить с рук в отличном состоянии.

Подготовка к школе для родителей будущих первоклассников — настоящая проверка на организованность. Важно не только собрать полный список вещей, но и купить все, что действительно пригодится ребенку. Газета «Известия» подготовила чек-лист, который поможет без излишеств собрать детей к 1 сентября.

В первую очередь эксперты советуют присмотреться к подержанной школьной форме. Это позволит сэкономить до 44%, одевая мальчика, и 40%, одевая девочку. Классический мужской костюм-тройка продается за 1,5 тысячи рублей, а сарафан с блузкой для девочки — всего за 400 рублей.

Кроме того, можно избежать больших затрат при покупке канцелярских принадлежностей. Набор с новым пеналом, укомплектованный всем необходимым, можно найти на платформе за 1350 рублей. Подержанные, но в хорошем состоянии рюкзаки продаются за 1080 рублей. Простые модели мешков для хранения обуви представлены на площадке по цене от 160 рублей.

Ассоциация компаний розничной торговли отмечала в своем отчете, что в августе минимальная стоимость необходимых товаров для школы снизилась в среднем на 18% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Минпросвещения, 1 сентября 2025 года в России в 40 тысяч школ пойдут более 18 миллионов детей, в том числе около 1,5 миллионов первоклассников.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на цветы и подарки учителям к 1 сентября.

