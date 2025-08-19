В России снизилась минимальная цена на школьные товары

Минимальная цена на школьные товары за год снизилась на 18%

Минимальная стоимость необходимых товаров для школы в августе 2025 года снизилась в среднем на 18% по сравнению с предыдущим годом, отмечается в отчете Ассоциации компаний розничной торговли.

Согласно исследованию, базовая стоимость комплекта школьных товаров в сетевой рознице в августе 2025 года составила 5228 рублей для мальчика и 4768 рублей для девочки. Годом ранее за такой же минимальный набор школьника пришлось бы заплатить от 6 до 6,3 тыс. рублей. В Ассоциации уточнили, что по сравнению с августом 2024 года средняя минимальная стоимость школьных товаров снизилась на 16% и 20% соответственно.

В базовый комплект входят: набор школьных канцтоваров, школьная форма (рубашка, брюки, носки, ботинки для мальчиков; блузка, сарафан, колготки, туфли для девочек), а также кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки и школьный рюкзак.

Отмечается, что из этого списка сильнее всего подешевела одежда и обувь. Минимальная цена брюк из хлопка для мальчиков за год снизилась на 38%, а блузки из хлопка для девочки - на 67%. Цены на школьную обувь в рознице уменьшились до трехлетнего минимума.

Как отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, снижение цен на базовые школьные товары в 2025 году стало возможным благодаря ответственному подходу крупных торговых сетей к ценообразованию. По его словам, несмотря на инфляцию, в 2025 году крупные ритейлеры увеличили инвестиции в снижение цен на канцелярские принадлежности, одежду и обувь для школы до исторического минимума за последние три года.

По данным Минпросвещения, 1 сентября 2025 года в России в 40 тысяч школ пойдут более 18 миллионов детей, включая около 1,5 миллионов первоклассников.

