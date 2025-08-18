Россияне рассказали, сколько потратят на цветы и подарки учителям к 1 сентября

Большинство россиян готовят для учителей подарки и цветы к началу нового учебного года — об этом сообщили девять из десяти участников соответствующего опроса. В среднем они планируют потратить на эти цели 2,3 тыс. рублей, сообщает RT со ссылкой на данные исследования.

Отметим, что россиян призывают в преддверии Дня знаний проявлять бдительность, так как мошенники адаптируют свои схемы обмана под этот праздник. Как рассказали эксперты газете «Известия», в этот период преступники активно играют на теме покупки товаров для школы, а также приобретения гаджетов — смартфонов, планшетов и смарт-часов. В частности, они создают фишинговые сайты, на которые пользователей заманивают под предлогом самых выгодных цен, запускают онлайн-розыгрыши школьных товаров, для участия в которых у пользователей запрашиваются личные данные и так далее.

Что касается подготовки россиян к предстоящему празднику, то одним букетом планируют ограничиться 25% родителей школьников, а каждый пятый (19%) планирует добавить к цветам подарок. Еще 9% заявили, что выберут или оба, или один из этих вариантов по настроению. Четверть опрошенных сообщили, что договариваются с другими учениками сложиться на общий подарок для педагога. Еще 2% россиян сообщили, что вместо подарков учителю предпочитают переводить деньги на благотворительные цели.

Из россиян, которые планируют подарить цветы, 53% будут покупать букеты в магазине около дома или школы. Еще 14% собираются специально для этого отправиться на цветочный рынок, а 11% просто срежут букет в своем саду. Заказать в интернете цветы хотят 17% опрошенных, а на маркетплейсе — 4%. Что касается конкретных видов цветов, то для большинства респондентов с 1 сентября ассоциируются гладиолусы (30%), на втором месте по популярности — астры (27%).

Большинство россиян рассчитывают потратиться на эти цели не более 2 тыс. рублей (58%), на большую сумму готовы только 9% опрошенных.

Из подарков родители школьников назвали шоколад и конфеты (46%), подарочные сертификаты (45%), полезные вещи для работы (22%). Еще 10% подарят учителю комнатное растение вместо букета.

Исследование аналитиков «Авито» подготовлено на основе опроса 10 тыс. жителей России.

До этого президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что в этом году букет на 1 сентября обойдется россиянам минимум в 1,5 тыс. рублей, на эту сумму можно подобрать небольшой вариант из хризантем, дополненный веточкой с ягодами или маленькими яблоками. По ее словам, можно также собрать букет из коротких роз в 50 см и разбавить их альстромерией или эустомой. Эксперт уточнила, что стоимость цветов вырастет уже за неделю до праздника.

Ранее в Госдуме предложили ввести выплату на школьный набор.