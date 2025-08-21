На Украине пригрозили УПЦ судом в случае отказа разорвать связи с РПЦ

УПЦ на Украине пригрозили судом, если она до 24 августа не отречется от РПЦ

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) потребует запрета Украинской православной церкви (УПЦ) через суд, если она до 24 августа не разорвет все связи с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом сообщил глава службы Виктор Еленский в эфире телеканала «Рада».

По его словам, эти шаги продиктованы украинским законодательством.

Еленский напомнил, что ранее ГСУЭСС потребовала от УПЦ «публично отмежеваться от РПЦ, уведомить Поместные православные церкви о выходе из ее структуры и расторгнуть организационную связь с РПЦ». От УПЦ потребовали исполнить это требование до 24 августа.

В июле ГСУЭСС потребовала, чтобы митрополит Онуфрий до 18 августа предоставил решение высших органов церковной власти по поводу выхода из РПЦ, а также утраты силы всех положений устава русской церкви, и публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ.

16 августа УПЦ опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором отказалась предоставлять доказательства разрыва с РПЦ. Оно было подписано митрополитом УПЦ Онуфрием.

Ранее на Украине задержали двух священников по обвинению в поддержке действий России.