УПЦ обязали за месяц разорвать связи с РПЦ

Госслужба Украины потребовала от УПЦ разорвать все связи с РПЦ до 18 августа

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести потребовала от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) до 18 августа разорвать все связи с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом сообщает «Общественное».

В публикации отмечается, что митрополит УПЦ Онуфрий (Березовский) до 18 августа должен предоставить решение высших органов церковной власти по поводу выхода из РПЦ, а также утраты силы всех положений устава РПЦ и публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления Русской православной церковью.

Накануне сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) задержали митрополита Александрийского и Светловодского Украинской православной церкви (УПЦ) Боголепа и выписали ему повестку.

В прошлом году Зеленский подписал закон, что позволит запретить в стране все церкви, связанные с РПЦ. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией. Хотя УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с РПЦ, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киевская митрополия подала в суд на власти Украины из-за проверок.