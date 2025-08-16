Украинская церковь отказалась предоставить Киеву доказательства разрыва с РПЦ

Украинская православная церковь (УПЦ) отказалась представить доказательства разрыва с Русской православной церковью (РПЦ). Соответствующее заявление, подписанное митрополитом УПЦ Онуфрием (Березовский), опубликовано на официальном сайте УПЦ.

В июле Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) потребовала, чтобы митрополит Онуфрий до 18 августа предоставил решение высших органов церковной власти по поводу выхода из РПЦ, а также утраты силы всех положений устава русской церкви, и публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ.

В заявлении митрополита Онуфрия говорится, что предписание ГСУЭСС с требованием устранить «надуманные признаки аффилированности с РПЦ» является грубым вмешательством во внутреннюю жизнь УПЦ и нарушением украинского законодательства и международного права.

Отмечается, что Киевская митрополия УПЦ рассмотрела распоряжение ГСУЭСС и пришла к выводу, что пункты предписания с требованием устранить нарушения законодательства являются фиктивными, не имеют отношения к УПЦ, а потому не могут быть исполнены. Также в УПЦ заявили, что предписание является не правовым актом, а публичным ультиматумом, основанным на субъективных мнениях руководства службы.

Ранее на Украине задержали двух священников по обвинению в поддержке действий России.