Женщина-капитан атомного ледокола указала значимость своего назначения

Капитан атомохода «Ямал» Старовойтова заявила о значимости своего назначения
Назначение женщины капитаном атомного ледокола является значимым событием для истории ледокольного флота, заявила ставшая капитаном Марина Старовойтова. Об этом сообщает газета «Известия».

Старовойтова выразила радость и гордость за оказанное доверие, при этом отметив огромное чувство ответственности перед экипажем. Она отметила, что ее всегда восхищала мощность атомного ледокола и работа его моряков. По ее словам, капитанами атомных ледоколов являются закаленные Арктикой профессионалы.

20 августа стало известно, что капитаном атомного ледокола впервые в истории стала женщина: Марина Старовойтова возглавила экипаж российского атомохода «Ямал».

В сентябре прошлого года Минтруд России предложил сократить список производств, на которых запрещено работать женщинам. По словам замминистра труда и соцзащиты Алексея Вовченко, расширение перечня доступных для женщин профессий стало возможным благодаря внедрению новых технологий и развитию производственных процессов, которые минимизировали вредное влияние на женский организм.

Ранее в Британии выбрали первого в истории архиепископа-женщину.

