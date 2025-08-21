Женщина-капитан атомного ледокола указала значимость своего назначения

Назначение женщины капитаном атомного ледокола является значимым событием для истории ледокольного флота, заявила ставшая капитаном Марина Старовойтова. Об этом сообщает газета «Известия».

Старовойтова выразила радость и гордость за оказанное доверие, при этом отметив огромное чувство ответственности перед экипажем. Она отметила, что ее всегда восхищала мощность атомного ледокола и работа его моряков. По ее словам, капитанами атомных ледоколов являются закаленные Арктикой профессионалы.

20 августа стало известно, что капитаном атомного ледокола впервые в истории стала женщина: Марина Старовойтова возглавила экипаж российского атомохода «Ямал».

В сентябре прошлого года Минтруд России предложил сократить список производств, на которых запрещено работать женщинам. По словам замминистра труда и соцзащиты Алексея Вовченко, расширение перечня доступных для женщин профессий стало возможным благодаря внедрению новых технологий и развитию производственных процессов, которые минимизировали вредное влияние на женский организм.

Ранее в Британии выбрали первого в истории архиепископа-женщину.