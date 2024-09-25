В правительстве РФ предложили сократить перечень запрещенных для женщин профессий

Минтруд РФ предложил сократить список производств, на которых запрещено работать женщинам. Проект соответствующего приказа был опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию», — сообщили в пресс-службе Минтруда.

Разработать документ предложила общественная организация «Деловая Россия», которая учла предложения и рекомендации профильных специалистов и отраслевых объединений.

По словам замминистра труда и соцзащиты Алексея Вовченко, расширение перечня доступных для женщин профессий стало возможным благодаря внедрению новых технологий и развитию производственных процессов, которые минимизировали вредное влияние на женский организм.

2 сентября сенатор Ольга Епифанова заявила, что неравенство в оплате труда российских мужчин и женщин связано с устоявшимися стереотипами деления профессий на «мужские» и «женские». Если работающей женщине занижают зарплату по половому признаку, то она может обратиться в суд, поскольку это дискриминация в сфере труда, сообщила в конце апреля замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Ранее в России оценили идею сократить рабочую пятницу для женщин.