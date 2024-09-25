Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В правительстве РФ предложили сократить перечень запрещенных для женщин профессий

Минтруд РФ предложил расширить список доступных для женщин профессий

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Минтруд РФ предложил сократить список производств, на которых запрещено работать женщинам. Проект соответствующего приказа был опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию», — сообщили в пресс-службе Минтруда.

Разработать документ предложила общественная организация «Деловая Россия», которая учла предложения и рекомендации профильных специалистов и отраслевых объединений.

По словам замминистра труда и соцзащиты Алексея Вовченко, расширение перечня доступных для женщин профессий стало возможным благодаря внедрению новых технологий и развитию производственных процессов, которые минимизировали вредное влияние на женский организм.

2 сентября сенатор Ольга Епифанова заявила, что неравенство в оплате труда российских мужчин и женщин связано с устоявшимися стереотипами деления профессий на «мужские» и «женские». Если работающей женщине занижают зарплату по половому признаку, то она может обратиться в суд, поскольку это дискриминация в сфере труда, сообщила в конце апреля замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Ранее в России оценили идею сократить рабочую пятницу для женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами