Капитаном атомного ледокола впервые в истории стала женщина

Капитаном атомного ледокола «Ямал» впервые в истории стала женщина, Марина Старовойтова (на фото). Об этом сообщили на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли России, передает ТАСС.

«Встречайте первую в истории женщину — капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» — объявил ведущий.

Старовойтова до этого занимала должность старшего помощника капитана атомного ледокола «Ямал».

В сентябре прошлого года Минтруд России предложил сократить список производств, на которых запрещено работать женщинам.

По словам замминистра труда и соцзащиты Алексея Вовченко, расширение перечня доступных для женщин профессий стало возможным благодаря внедрению новых технологий и развитию производственных процессов, которые минимизировали вредное влияние на женский организм.

При этом опрос kp.ru показал, что большинство (78%) россиян выступили против идеи экономистов привлекать женщин в «мужские» профессии для борьбы с дефицитом кадров. По их мнению, женщины не должны заниматься тяжелым физическим трудом, потому что им нужно заботиться о здоровье ради детей.

Ранее в Британии выбрали первого в истории архиепископа-женщину.