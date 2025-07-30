В Британии выбрали первого в истории архиепископа-женщину

В британском Уэльсе выбрали нового архиепископа, которым стала Черри Ванн, епископ Монмута. Как пишет газета The Guardian, это первый случай в истории, когда подобный сан принимает женщина.

«66-летняя Ванн была избрана в среду после двухдневных обсуждений коллегии выборщиков, состоящей из духовенства и мирян, в церкви Святого Петра недалеко от Чепстоу», — говорится в материале.

Отмечается, что Ванн в целом является первой женщиной, которой было разрешено служить в англиканской церкви в качестве священника. Помимо прочего, она принадлежит к сообществу ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В апреле англиканская церковь разрешила проводить соревнования по рестлингу для привлечения новых прихожан. Проект под названием Wrestling Church появился в 2022 году благодаря Гарету Томпсону, 37-летнему проповеднику и рестлеру. Мужчина рассказал, что однажды этот спорт и Иисус спасли его жизнь.

По его мнению, рестлинг и христианство отлично дополняют друг друга, ведь происходящее на ринге напоминает библейские истории, такие как борьба Давида и Голиафа.

Ранее сообщалось, что Ватикан рассмотрит причисление к блаженным 10 католиков из России.