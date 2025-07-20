С пожаром на 13 га в Лапландском заповеднике не могли справиться сутки

В центре Мурманской области спустя сутки потушили пожар в Лапландском природном биосферном заповеднике. Об этом сообщает на своей странице во «ВКонтакте» управление по делам гражданской обороны и защите населения от ЧС города Мончегорска.

Как рассказали в ведомстве, 18 июля около 10:50 на 1238 км около заповедника заметили дым и заявили о нем по телефону 112. С огнем боролись до 11:00 следующего дня. В итоге сгорела сухая трава, торф, деревья на площади 13 га. В тушении возгорания участвовали 12 пожарных и одна единица техники.

Сейчас в регионе действует V класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность, когда возгорание может произойти от любого источника огня), а с 19 июля установлен особый противопожарный режим. Местных жителей попросили не ходить в леса, не разводить костры, воздержаться от использования открытого огня и мангалов, а также не сжигать мусор, траву и прочие горючие материалы.

Ранее борца с лесными пожарами в Забайкалье заподозрили в поджогах.