Мужчины похитили женщину из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали

В США мужчины изнасиловали в машине похищенную из казино женщину
Shutterstock

В американском штате Канзас полицейские остановили машину, в которой нашли женщину и двоих мужчин, подозреваемых в ее изнасиловании. Об этом сообщает KFOR.

По данным издания, двое похитили пострадавшую из казино в Оклахоме, затолкали в свою машину. Там они изнасиловали женщину, затем отправились в поездку и по пути еще несколько раз надругались. Похищенной оказали медицинскую помощь на месте, после чего направили в больницу для дальнейших манипуляций.

В результате полицейские арестовали подозреваемых, 35-летнего и 24-летнего мужчин.

Одного из них обвинили в похищении человека с отягчающими обстоятельствами, выйти он сможет только если внесет залог в размере $500 000.
Второму предъявили обвинения в изнасиловании и похищении человека при отягчающих обстоятельствах. Ему назначен залог в размере одного миллиона долларов.

На данный момент полицейские проводят расследование.

Ранее в Подмосковье трое мужчин похитили человека и вымогали у него 5 млн рублей.

