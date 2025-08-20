На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье трое мужчин похитили человека и вымогали у него 5 млн рублей

В Подольске осудили похитителей, которые вывезли жертву в лес и требовали 5 млн
Shutterstock

Трое мужчин похитили жителя Подмосковья и вывезли в лес, вымогая у него деньги или машину. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
 
В мае Васиф Алиев, Рабиль Ализаде и их подельник, которого будут судить отдельно, с целью личного обогащения совершили похищение человека. В дневное время они, как было установлено судом и следствием, напали на потерпевшего на улице в городе Подольске, затолкали его в автомобиль и надели наручники, после чего вывезли в лесополосу.

Там они стали угрожать мужчине ножом и пневматическим пистолетом и потребовали передать им 5 млн рублей или принадлежащий ему автомобиль Volkswagen. Затем третий член банды забрал у жертвы мобильный телефон. Потерпевший спасся благодаря случайной удаче. В тот момент по лесной дороге проезжал автомобиль ППС, и мужчина выбежал ему навстречу и сообщил о случившемся правоохранителям, которые задержали похитителей.

В отношении Алиева и Ализаде возбудили уголовные дела по ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья из корыстных  побуждений) и ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве  оружия, в особо крупном размере).

Подольский городской суд признал мужчин виновными и приговорил их к девяти годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Ленобласти лжеполицейские на Mercedes похитили мужчину и ранили его ножом.

