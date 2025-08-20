В российских школах могут ввести бесплатное двухразовое питание

В Госдуму РФ внесли законопроект о бесплатном двухразовом питании школьников. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

По его словам, в российских школах обучаются более 18 миллионов детей, многие из которых имеют хронические заболевания из-за отсутствия регулярного трехразового питания.

«Наш законопроект — это уверенность родителей в завтрашнем дне. Реализация этой инициативы на федеральном уровне станет важным шагом к обеспечению здоровья детей по всей стране», — заявил он.

В настоящий момент в российских школах бесплатное горячее питание предоставляется один раз в день ученикам с первого по четвертый классы, а также дети со льготами, при этом все остальные питаются платно. 16 июля в Госдуме предложили обеспечить всех российских школьников одноразовым бесплатным горячим питанием. Соответствующий законопроект внесла ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Ранее ученые заявили, что школьники боятся осуждения сверстниками за обеды в столовой.