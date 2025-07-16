В Госдуме предложили обеспечить всех российских школьников бесплатным питанием

В ЛДПР предложили обеспечить всех детей одноразовым бесплатным питанием в школе

В Госдуме предложили обеспечить всех российских школьников одноразовым бесплатным горячим питанием. Соответствующий законопроект внесла ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что школьная столовая – одно из мест, где ребенок приучается к здоровому питанию, однако, согласно статистике, многие школьники предпочитают бутерброды, чипсы, газированные напитки и другие вредные продукты. Кроме того, не все школьники могут приобрести полноценный обед из-за отсутствия денег, говорится в тексте.

Ради сохранения здоровья детей нужно обеспечить всех школьников вне зависимости от дохода горячим питанием, считают в ЛДПР.

«Законопроектом предлагается обеспечить бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях», — говорится в законопроекте.

Лидер партии Леонид Слуцкий напомнил, что государство предоставляет ребятам начальной школы бесплатные обеды, и эту практику необходимо распространить на средние и старшие классы, которые проводят много времени в школе, но далеко не все из них могут позволить полноценный прием пищи.

«Первому и второму они зачастую предпочитают сосиску в тесте, чипсы, газировки и шоколадки. Куда это годится — подобная «диета» смолоду портит здоровье, дети быстрее утомляются, хуже учатся. Поэтому ЛДПР предлагает обеспечить школьников 5-11 классов бесплатным одноразовым горячим питанием, независимо от дохода их семей и возможности регионов. Мы рассматриваем свою инициативу не просто как льготу для учащихся, а как инвестицию в будущее нашей страны. Благодаря полноценному питанию дети вырастут здоровыми, повысят успеваемость», — сказал Слуцкий.

До этого заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева попросила Роспотребнадзор разобраться с наличием фастфуда в школьных буфетах и столовых.

Ранее глава Минздрава заявил, что почти полмиллиона школьников страдают ожирением.