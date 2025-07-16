Ученые выяснили, почему школьники отказываются от бесплатных обедов

Многие школьники все отказываются от школьной еды, несмотря на то, что она бесплатна. Специалисты в области питания из Нью-Йоркского университета выяснили: дело не только в деньгах. Для этого команда изучила мнения директоров школьных столовых — тех, кто отвечает за питание учащихся на местах. Работа опубликована в журнале Journal of School Health (JSH).

Анализ анкет почти 600 директоров из Калифорнии и Мэна, а также интервью с 49 из них, позволил выявить ключевые причины отказа школьников от обедов. Во-первых, дети и их родители нередко считают, что школьная еда недостаточно полезна. Во-вторых, многим привычнее есть дома или в фастфуде. И, наконец, сохраняется проблема стигмы: некоторые учащиеся полагают, что бесплатные завтраки берут только малоимущие, и боятся быть осужденными сверстниками.

По мнению исследователей, важно не только сохранить доступность, но и сделать еду более привлекательной. Это может включать приготовление блюд с нуля, учет мнения учеников при составлении меню и продление перемен, чтобы все успевали поесть спокойно и без очередей.

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