В Екатеринбурге рассматривают дело замглавы «Ельцин-центра» о дискредитации армии России

Замглавы «Ельцин-центра» Телень не пришла на суд против нее

Первый заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень, в отношении которой завели дело о дискредитации Вооруженных сил России, не пришла на заседание. Ее интересы представляет адвокат, пишет РИА Новости.

Дело рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Адвокат Телень, Михаил Бирюков, подал ходатайство о том, чтобы ее дело было рассмотрено в Москве, по месту совершения правонарушения. Однако, как пишет «Коммерсантъ-Урал», его отклонили.

Протокол об административном правонарушении в отношении Телень составили в середине августа. Как сообщал адвокат, дело завели из-за того, что Телень сделала репост высказывания дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой.

Министерство юстиции России в 2023 году проверяло «Ельцин-центр» на предмет деятельности иностранного агента. Ведомство заявило, что не сможет признать «Ельцин-центр» иностранным агентом. Запрос о признании музея иноагентом депутат Госдумы Альшевских направил еще 26 сентября 2022 года. 15 июня Минюст сообщил о «глубокой» проверке Центра по вопросу иноагентского статуса. В организации утверждали, что оснований для присвоения такого статуса нет, поскольку бюджет — «незначительный» и полностью подотчетен.

Ранее «Ельцин-Центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО.