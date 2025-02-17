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«Ельцин-центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО

«Ельцин-центр» заподозрили в глумлении над не вернувшимися бойцами СВО
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Павел Лисицын/РИА Новости

Музей «Ельцин-центр» оказался под подозрением в неуважении к российским солдатам, не вернувшимся из зоны СВО. Об этом сообщает Telegram-канал УРАЛLIVE.

В рамках выставки, на которой были представлены работы художницы Алисы Горшениной, более известной под псевдонимом HUA, журналисты отметили ее сотрудничество с группой Pussy Riot. В одном из клипов, над которым они работали, упоминаются акты осквернения останков бойцов специальной военной операции и поджог Останкинской телебашни.

Министерство юстиции России в 2023 году проверяло «Ельцин-центр» на предмет деятельности иностранного агента. Ведомство заявило, что не сможет признать «Ельцин-центр» иностранным агентом. Запрос о признании музея иноагентом депутат Госдумы Альшевских направил еще 26 сентября 2022 года. 15 июня Минюст сообщил о «глубокой» проверке Центра по вопросу иноагентского статуса. В организации утверждали, что оснований для присвоения такого статуса нет, поскольку бюджет — «незначительный» и полностью подотчетен.

Ранее Борис Ельцин попал в базу данных россиян, которые уехали из-за СВО.

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