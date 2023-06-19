Минюст ответил отказом на просьбу депутата Госдумы признать «Ельцин-центр» иноагентом

Министерство юстиции России заявило, что не сможет признать «Ельцин-центр» иностранным агентом. Запрос о признании музея иноагентом депутат Госдумы Альшевских направил еще 26 сентября 2022 года. 15 июня Минюст сообщил о «глубокой» проверке Центра по вопросу иноагентского статуса. В организации утверждали, что оснований для присвоения такого статуса нет, поскольку бюджет — «незначительный» и полностью подотчетен.

Минюст России в ответ на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских («Единая Россия») от 26 сентября заявил, что признание «Ельцин-центра» иностранным агентом невозможно. Ответ ведомства датирован 14 октября 2022 года, парламентарий опубликовал его в Telegram-канале только сейчас.

Министерство в ответе пояснило, что музей создан и работает на основании № 68-ФЗ «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий».

«Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным»,

— говорится в ответе.

Минюст уточняет, что на Центр не распространяются положения закона «О некоммерческих организациях», в которых говорится об обязанностях НКО ежегодно отчитываться о своей деятельности, расходовании бюджета и использовании иного имущества, в том числе из иностранных источников.

В свою очередь Альшевских отметил, что, поскольку Центр, в соответствии с законодательством, в праве не предоставлять отчетность по расходу средств, в т. ч. из иностранных источников, его руководство «чувствует свою безнаказанность»:

«В сложившейся ситуации мне видится единственный выход – править федеральный закон и лишать «Ельцин Центр» данных льгот. И только после… уполномоченный орган сможет провести полный аудит организации со всеми вытекающими последствиями».

Эту инициативу, отметил депутат, он обсудил с коллегами по Госдуме.

Также он добавил, что «сколько существует «Ельцин Центр», столько за ним тянется шлейф претензий», и полемика вокруг музея в определенный момент стала восприниматься «не иначе как белый шум». Тем не менее, подчеркнул Альшевских, ничего из того, что ставилось Центру в вину, подтверждено не было – «ни решений суда, ни актов прокуратуры».

Аналогичный запрос в Минюст направляло Содружество ветеранских организаций «За други своя» осенью 2022 года. 1 октября министерство также сослалось на закон «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Тогда в просьбе признать Центр иностранным агентом также было отказано.

«Таким образом, Главное управление не наделено полномочиями по принятию решения о включении некоммерческих организаций в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорилось в ответе.

Проверка «Ельцин-центра»

15 июня стало известно, что Минюст ведет «глубокую» проверку «Ельцин-центра» по вопросу статуса иностранного агента. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Так он ответил на вопрос Альшевских о возможности проверки, чтобы «раз и навсегда прекратить все эти споры» касательно возможности присвоению Центру соответствующего статуса.

«Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет. Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже налицо, то, вероятнее всего, наверное, да... Мы ничего не прячем», — сказал Свириденко.

В Центре сообщили РБК, что «содержательная и финансовая» деятельность учреждения соответствует закону, соответственно, к словам замминистра отнеслись спокойно. Также там отметили, что музей регулярно отчитывается о работе перед советом попечителей.

Еще в конце июня 2022 года директор учреждения Александр Дроздов в интервью RTVI утверждал, что оснований для признания его иностранным агентом нет:

«Мы сдаем отчет, естественно, в котором все это отражено. Наша субсидия тоже не секрет. Я специально еще раз назову, потому что удивляюсь ребятам, которые ленятся зайти на сайт и открыть наш баланс, наш бюджет, — это всего 372 млн рублей в год. Я вас уверяю, это по сравнению с другими фондами незначительная сумма».

Также он напомнил, что здание Центра ему не принадлежит и находится в государственной собственности, однако организация оплачивает коммунальные услуги и несет другие издержки для работы учреждения на 210 млн рублей в год.

«А иноагентом [признать] — на каких основаниях? Нам много раз предлагали довольно весомые суммы, еще, кстати говоря, в те времена совершенно «вегетарианские». Ну как-то господь миловал, нам хватало средств. <…> При входе в музей Ельцина у нас есть так называемая стена жертвователей, на которой все поименованы. Там есть по сути вся десятка или двадцатка российского бизнеса, Forbes», — говорил Дроздов.