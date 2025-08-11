На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская компания инвестирует 50 млрд рублей в переработку отходов

РЭО инвестирует 50 млрд рублей в переработку отходов в 2025 году
Денис Абрамов/РИА Новости

До конца 2025 года Российский экологический оператор (РЭО) намерен выделить финансирование для 11 крупных инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Вложения составят более 50 млрд рублей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

«В 2025 году мы планируем поддержать целый ряд проектов на территории 8 субъектов страны. Эти инвестиции помогут строить новые комплексы переработки, внедрять передовые технологии и создавать рабочие места», — подчеркнула генеральный директор ППК «РЭО» Ирина Тарасова.

Она добавила, что реализация данных проектов позволит ежегодно перерабатывать свыше 2 млн тонн отходов.

В начале августа РЭО представил отчет о технологиях обработки ТКО за 2024 год и зафиксировал высокий уровень развития отечественного машиностроения в сфере экологических технологий — на 302 сортировочных предприятиях работает 449 производственных линий, оснащенных 5 тыс. единиц техники, большая часть из которых — выпущены российскими производителями.

Ранее российские предприятия начали масштабную переработку органики.

