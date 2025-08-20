Операторов в России обяжут сообщать силовикам о киберпреступлениях

Кабмин РФ утвердил план по установлению требования к операторам связи, интернет-провайдерам и прочим структурам уведомлять правоохранительные органы о цифровых преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Сообщается, что инициатива направлена на совершенствование законодательства, а также на укрепления межведомственного взаимодействия в борьбе с телефонными мошенниками.

«В частности, будет проработан вопрос об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров, организаторов распространения информации и других структур уведомлять правоохранительные органы о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что над реализацией плана будут работать МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ. По их данным, к третьему кварталу 2027 года подготовят предложение о повышении ответственности за преступления в области персональных данных, в частности, планируется увеличить срок давности привлечения к ответственности за такие правонарушения.

До этого в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили о новой схеме мошенников — злоумышленники заставляют россиян делать обратный звонок. По данным специалистов, данная схема помогает злоумышленникам обходить системы банковской и цифровой безопасности, которые производят блокировку подозрительных звонков.

Ранее россиянка помогла мошенникам похитить у соседа 1,4 млн рублей.