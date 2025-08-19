Россиянам рассказали о схеме мошенничества с обратным вызовом

Мошенники заставляют россиян делать обратный звонок, чтобы избежать блокировки. Об этом сообщает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В публикации говорится, что злоумышленники постоянно совершенствуют схемы и одной их таких тактик является «обратный звонок».

«Одна из актуальных тактик – заставить гражданина самого набрать номер мошенников», — заявил он.

По данным специалистов, данная схема помогает злоумышленникам обходить системы банковской и цифровой безопасности, которые производят блокировку подозрительных звонков. В МВД отметили, что мошенники специально создают ситуацию тревоги и прикрепляют к сообщению контактный номер. Обратный звонок гражданина при этом является главной целью.

До этого руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин заявил, что мошенники могут оформить сим-карту на обычного россиянина без его ведома. По его словам, чтобы предотвратить такую ситуацию эффективнее всего будет воспользоваться услугой самозапрета на обслуживание по доверенности, которая доступна у многих мобильных операторов.

Ранее мошенники стали чаще красть профили в Telegram.