Россиянка помогла мошенникам похитить у соседа 1,4 млн рублей

В Курской области женщина помогла мошенникам украсть у соседа 1,4 млн рублей
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Железногорска перевела мошенникам больше миллиона рублей, думая, что помогает соседу. Об этом сообщает УМВД Курской области.

57-летняя женщина увидела в интернете рекламу, обещавшую доход от инвестиций, и связалась с менеджерами. Те убедили ее вкладывать деньги и скачать специальное приложение. Каждый раз потерпевшая переводила средства на разные счета и отправила преступникам 626 тысяч рублей, большую часть из которых взяла в долг у родственников.

Чтобы вывести вымышленные суммы, отображаемые в приложении, кураторы потребовали найти человека с «чистой кредитной историей».

«На этом этапе к происходящему подключился ничего не подозревающий сосед женщины. Та убеждала, что он очень поможет ей получить вознаграждение, если предоставит свой телефон со входом в банковское приложение», — сообщили в МВД.

За два дня преступники получили доступ к чужому телефону и похитили все деньги со счетов мужчины, общий ущерб составил 1,4 млн рублей.

Ранее в Казани аферисты обманули бизнесвумен на 57 млн рублей.

