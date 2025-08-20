На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач указала на опасность стискивания зубов во время занятий спортом

Врач Барагунова: стискивание зубов во время спорта создает микротрещины в эмали
true
true
true
close
Serghei Starus/Shutterstock/FOTODOM

Непроизвольное стискивание зубов во время занятий спортом или напряженной работы создает повышенную нагрузку на челюсть. Кроме того, могут появиться микротрещины в эмали. Об этом в интервью РИАМО сообщила ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова.

Однако это не означает, что челюсть нужно слишком сильно оберегать. Как предупреждал в интервью газете «Известия» стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации» Сабит Алиев, частое употребление жидкой пищи — пюре, смузи, мягких творожков, может привести к выпадению зубов.

«Постоянное напряжение мышц челюсти провоцирует дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, которая сопровождается щелчками, болью и ограничением движений. Перенапряжение жевательных мышц также может вызывать головные боли и ощущение усталости в области лица и челюстей», — отметила Барагунова.

Она посоветовала использовать специальные капы, которые снижают нагрузку на зубы, если самостоятельно не получается избавиться от непроизвольной реакции во время спорта.

Стоматолог-терапевт Евгений Алексеев до этого говорил, что привычка ополаскивать рот водой поможет быстро смыть остатки пищи и кислоту после перекуса и предотвратить развитие кариеса, поэтому стоит всегда носить ее с собой.

Ранее россиянам рассказали, на какие болезни указывают трещины на языке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами