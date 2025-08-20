Врач указала на опасность стискивания зубов во время занятий спортом

Врач Барагунова: стискивание зубов во время спорта создает микротрещины в эмали

Непроизвольное стискивание зубов во время занятий спортом или напряженной работы создает повышенную нагрузку на челюсть. Кроме того, могут появиться микротрещины в эмали. Об этом в интервью РИАМО сообщила ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова.

Однако это не означает, что челюсть нужно слишком сильно оберегать. Как предупреждал в интервью газете «Известия» стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации» Сабит Алиев, частое употребление жидкой пищи — пюре, смузи, мягких творожков, может привести к выпадению зубов.

«Постоянное напряжение мышц челюсти провоцирует дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, которая сопровождается щелчками, болью и ограничением движений. Перенапряжение жевательных мышц также может вызывать головные боли и ощущение усталости в области лица и челюстей», — отметила Барагунова.

Она посоветовала использовать специальные капы, которые снижают нагрузку на зубы, если самостоятельно не получается избавиться от непроизвольной реакции во время спорта.

Стоматолог-терапевт Евгений Алексеев до этого говорил, что привычка ополаскивать рот водой поможет быстро смыть остатки пищи и кислоту после перекуса и предотвратить развитие кариеса, поэтому стоит всегда носить ее с собой.

