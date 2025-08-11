На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач дал советы, которые помогут предотвратить развитие кариеса

Врач Алексеев: ополаскивание рта водой поможет предотвратить развитие кариеса
true
true
true
close
Freepik

Привычка ополаскивать рот водой поможет быстро смыть остатки пищи и кислоту после перекуса и предотвратить развитие кариеса, поэтому стоит всегда носить ее с собой. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач стоматолог-терапевт Евгений Алексеев.

Для этой цели можно также использовать безсахарную жвачку, которая будет нейтрализовать кислоту и механически очищать зубы от сладких остатков. Врач также посоветовал приобрести дорожный гигиенический набор, в который будут входить мини-зубная щетка (складная или одноразовая), мини-тюбик зубной пасты, монопучковая щетка и зубная нить.

Для борьбы с бактериями можно также применять пробиотики для полости рта. Алексеев порекомендовал попробовать таблетки для рассасывания или жевания, а также включить в рацион йогурты или кефиры с пробиотиками.

«Исследования показывают, что регулярный прием пробиотиков может восстанавливать здоровый микробиом полости рта и снижать уровень стрептококков, ответственных за кариес», — уточнил он.

Для восстановления минерального состава зубной эмали, укрепления зубов и профилактики кариеса подойдут реминерализирующие комплексы.

Врач, стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян до этого говорил, что наследственность является одним из основных факторов, которые выступают причинами желтизны зубов.

Ранее врач рассказала о показаниях к имплантации зубов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами