Врач дал советы, которые помогут предотвратить развитие кариеса

Привычка ополаскивать рот водой поможет быстро смыть остатки пищи и кислоту после перекуса и предотвратить развитие кариеса, поэтому стоит всегда носить ее с собой. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач стоматолог-терапевт Евгений Алексеев.

Для этой цели можно также использовать безсахарную жвачку, которая будет нейтрализовать кислоту и механически очищать зубы от сладких остатков. Врач также посоветовал приобрести дорожный гигиенический набор, в который будут входить мини-зубная щетка (складная или одноразовая), мини-тюбик зубной пасты, монопучковая щетка и зубная нить.

Для борьбы с бактериями можно также применять пробиотики для полости рта. Алексеев порекомендовал попробовать таблетки для рассасывания или жевания, а также включить в рацион йогурты или кефиры с пробиотиками.

«Исследования показывают, что регулярный прием пробиотиков может восстанавливать здоровый микробиом полости рта и снижать уровень стрептококков, ответственных за кариес», — уточнил он.

Для восстановления минерального состава зубной эмали, укрепления зубов и профилактики кариеса подойдут реминерализирующие комплексы.

