Россиянам рассказали, на какие болезни указывают трещины на языке

Врач Давидян: трещины на языке могут указывать на диабет и диарею

sruilk/Shutterstock/FOTODOM

По цвету и состоянию языка можно оценить состояние здоровья и выявить различные заболевания. Например, трещины на языке могут указывать на диабет и диарею, которая провоцирует обезвоживание. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач стоматолог-хирург, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

Язык может дать информацию о различных заболеваниях и нарушениях. Его цвет, текстура и налет указывают на инфекции, дефицит витаминов, проблемы с пищеварительной системой или другие патологии. Осмотр языка — простой, но информативный метод, позволяющий выявить проблемы на ранних стадиях.

«Цвет – одна из самых важных характеристик на первом этапе диагностики. Белый налет чаще всего является признаком кандидоза, молочницы или дисбактериоза. Также он может возникать при проблемах с почками и желудочно-кишечным трактом. Желтый налет демонстрирует, что у человека не все нормально с кишечником. Он также может говорить о язве желудка и других недугах. Серый налет — это тоже признак язвы и гастроэнтерита, а красный цвет языка свидетельствует о воспалениях, инфекциях, нарушениях в работе сердца и заболеваниях крови», — рассказал врач.

В норме, по словам врача, язык не должен быть покрыт налетом. Сухость или чрезмерная влажность также говорят об отклонениях.

«Чрезмерная сухость может быть симптомом сахарного диабета, при котором обезвоживается весь организм. Трещины на поверхности языка могут свидетельствовать о диабете, анемии и диарее. Слишком влажный язык тоже является признаком различных нарушений. Часто это связано с повышенным слюноотделением, возникающим на фоне таких заболеваний, как стоматит и глоссит. Скопление влаги во рту может быть реакцией на лекарственные препараты, проявлением аллергии или проблем с желудочно-кишечным трактом», — рассказал врач.

