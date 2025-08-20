На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист: новые штрафы для ресурсных компаний не решат проблемы в сфере ЖКХ

Юрист Крохин: никакие штрафы не помогут решить проблемы в сфере ЖКХ
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В России могут ввести штрафы для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, которые вовремя не устранили недочёты перед отопительным периодом. В соответствующем законопроекте уточняется, что размер санкции составит 100% от суммы, которую жильцу присудили «за неудовлетворение претензий в добровольном порядке». Однако это не поможет повысить качество коммунальных услуг, так как на самом деле решать проблемы нужно не штрафами, а снижением монополизации отрасли, заявил 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

Сегодня уже предусмотрены существенные штрафы – они варьируются от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, однако по-настоящему их никогда не вводили, так как до 2030 года действует мораторий на проверки, без которых назначать какие-либо санкции нельзя, отметил специалист.

«По этой причине, я полагаю, этот закон ничего не изменит», — заявил он.

Он напомнил, что низкое качество ЖКУ россияне жалуются давно, но ситуация не меняется, так как компаниям лишь выдают предупреждения без каких-либо более серьёзных последствий. Штрафы могут последовать только если все предписания долго игнорируются и если мораторий на проверки будет отменён.

На этом фоне штрафы логичнее заменить на борьбу с монополией отрасли, считает Крохин. По его словам, сегодня в РФ слишком много УК, которые работают от застройщиков, а зайти в эту сферу малому бизнесу слишком сложно.

«Пример с ТСЖ и ЖСК. У нас люди работают по месту жительства. Это всем выгодно: нам — ниже тариф, им — занятость и востребованность. Но, напомню, ЖСК ликвидировали», — подчеркнул юрист.

Ещё одной важной проблемой, негативно влияющей на качество услуг, он назвал высокий уровень коррупции в отрасли, подчеркнув, что часто компаниям проще дать взятку, чем устранить нарушение. В результате страдают конечные потребители, поэтому для контроля за этой сферой нужно создать новый федеральный орган, заключил юрист.

Напомним, газета «Известия» со ссылкой на источники в кабмине сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки о штрафах, разработанные Минэнерго. В нем речь идет о таких составах, как неустранение теплоснабжающими организациями выявленных нарушений, которые указаны в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду в установленные сроки.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на ЖКУ до 20-30%.

