Россиянам назвали рабочие способы сэкономить на ЖКУ до 20–30%

Россияне могут заметно снизить свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, если начнут использовать технологические и организационные инструменты, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.

«Сегодня экономия — это не только выключать свет и не оставлять воду открытой. Настоящая системная экономия начинается с понимания, за что именно вы платите и где возникают скрытые потери. Чаще всего перерасход идет не из квартиры, а из подвала, чердака или плохо отрегулированной системы отопления. Простой аудит общедомовых расходов может выявить до 20–30% переплат по статье «ОДН», — пояснил Чирков.

Он отметил, что одна из частых причин перерасхода тепла — это неотлаженные настройки системы отопления: «Зачастую дома потребляют больше тепла не из-за того, что жители много тратят, а потому что сама система подает его в избыточном объеме — особенно ночью или в межсезонье. В таких случаях проблему решают не обогреватели, а правильная наладка теплового узла: например, корректировка температуры подачи и возврата теплоносителя. По опыту, если такая настройка ранее не проводилась, можно снизить потребление тепла на 15–20% — особенно по строке «общедомовые нужды». Это позволяет привести дом к нормативному уровню потребления и избежать лишних переплат, в том числе в домах с погодозависимой автоматикой».

По словам эксперта, значительную роль в сокращении расходов играют цифровые инструменты — от «умных» счетчиков до автоматизированных систем диспетчеризации.

«Сами по себе устройства с дистанционной передачей данных не уменьшают плату напрямую — расчеты производятся все равно по объему потребленного ресурса. Но когда человек видит свои показатели не раз в месяц, а ежедневно или даже в режиме онлайн, это формирует более внимательное отношение к расходу ресурсов. А осознанное поведение, как показывает практика, действительно помогает сократить потребление — и, соответственно, снизить итоговые платежи», — отметил он.

Эксперт также обратил внимание на возможности многотарифного учета электроэнергии: «При грамотном распределении потребления — запуске стиральной машины, бойлера, зарядки электроприборов в ночное время — можно снизить расходы на свет до 15–20%. Многие тарифные планы предоставляют скидки до трех раз в ночные часы».

Отдельное внимание, по его словам, стоит уделить технологиям автоматического регулирования: «Даже простые комнатные термостаты с программируемым режимом позволяют снижать температуру ночью или в дневное время, когда никого нет дома. Такие устройства окупаются за 1–2 сезона и позволяют гибко управлять теплом без потерь комфорта».

Кроме того, значительный эффект, по словам Чиркова, дает активное домовое сообщество: «Один человек может быть экономным, но этого недостаточно. Когда жители объединяются в сообщества, вместе проверяют корректность начислений, следят за показаниями приборов учета и сообщают об аномалиях в УК — это позволяет всему дому платить меньше. В домах, где сформированы инициативные группы, платежи в среднем на 10–15% ниже».

«Экономия — это не про лишения. Это про осознанность, технологии и грамотное управление. И чем раньше начать — тем спокойнее будет зима», — заключил он.

