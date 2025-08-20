В России хотят ввести штрафы за нарушения перед отопительным сезоном

В РФ могут ввести штрафы за неустранение нарушений перед отопительным сезоном

В России могут ввести штрафы для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, которые вовремя не устранили недочеты перед отопительным периодом. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки, разработанные Минэнерго, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в кабмине.

Как рассказал изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект предлагает внести изменения в статью КоАП РФ, дополнив ее новыми составами административного правонарушения. По его словам, речь идет о таких составах, как неустранение теплоснабжающими организациями выявленных нарушений, которые указаны в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду в установленные сроки.

«За это будет наложен штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей», — заявил Груздев.

Если нарушения не устранили потребители тепловой энергии или управляющие организации, то гражданам будет грозить предупреждение или штраф в размере 500 рублей, должностным лицам — штраф в 2–4 тыс. рублей, юридическим лицам — штраф в 5–10 тыс. рублей.

В мае глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов предложил обновить правила включения отопления при внезапном похолодании.

Перед этим зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что основная проблема централизованного отопления заключается в том, что после отключения системы ее сложно снова запустить, так как это грозит авариями на сетях.

