Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-депутата Госдумы на 2 млрд рублей

Генеральная прокуратура России подала иск в суд о признании бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) и еще троих лиц экстремистским объединением, а также об обращении принадлежащего им недвижимого имущества в доход РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным ведомства, экс-депутат после начала специальной военной операции (СВО) покинул территорию России. За пределами страны Гаджиев, по словам источника, оказывал финансовую помощь украинским войскам и дискредитировал российских военных.

По информации агентства, на территории России у бывшего депутата остались коммерческая недвижимость, элитное жилье, а также земельные участки в Дагестане, Москве и Московской области. Общая сумма активов оценивается в более чем 2 млрд рублей. При этом недвижимость оформлена на родственников Гаджиева, близких лиц и подконтрольные ему компании «Усадьба в Кадашах» и «Квинтэссэнс», следует из материала.

В феврале 2024 года МВД России объявило Гаджиева в розыск. В 2023 году Минюст включил его в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он, находясь за рубежом, заявлял «о готовности сотрудничать с иностранными источниками», чтобы получить гражданство, а также высказывал поддержку Украине.

Ранее на счета и недвижимость экс-депутата Магомеда Гаджиева наложили арест.