МВД России объявило в розыск экс-депутата Магомеда Гаджиева*

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом). Соответствующая информация появилась в базе ведомства, передает ТАСС.

Бывший парламентарий разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно, не указано.

В мае прошлого года министерство юстиции России включило Гаджиева в реестр иностранных агентов.

По данным ведомства, он, находясь за рубежом, заявлял «о готовности сотрудничать с иностранными источниками», чтобы получить гражданство другой страны. Кроме того, Гаджиев выражал поддержку властям Украины.

В 2023 году Гаджиев подал иск на решение Минюста, но жалоба была отклонена судом. В дальнейшем он подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение суда первой инстанции, а также в дагестанский суд.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.