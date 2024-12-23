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На счета и недвижимость экс-депутата Магомеда Гаджиева наложили арест

Суд арестовал счета и недвижимость экс-депутата Госдумы Гаджиева
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Илья Питалев/РИА Новости

Районный суд Махачкалы наложил арест на банковские счета и недвижимость бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) и членов его семьи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарему Мамаеву.

Кроме того, суд арестовал имущество тестя и племянника Гаджиева.

В феврале 2024 года МВД России объявило Гаджиева в розыск. В 2023 году Минюст включил его в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он, находясь за рубежом, заявлял «о готовности сотрудничать с иностранными источниками», чтобы получить гражданство, а также высказывал поддержку Украине.

В октябре польское издание Salon 24 писало, что бывший депутат Госдумы, уехавший из России, сотрудничает с американскими властями, помогая им в поиске и аресте международных активов российских бизнесменов и чиновников.

Ранее в Совфеде поддержали закон о рублевых спецсчетах для иноагентов.

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