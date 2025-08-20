На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорты Волгограда, Самары, Саратова и Тамбова возобновили работу

В аэропортах Волгограда, Самары, Саратова и Тамбова сняты ограничения работы
Shutterstock

В аэропортах Волгограда, Самары, Саратова и Тамбова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявшие рейсы в Самару. По его словам, работа авиагаваней приостанавливалась для обеспечения безопасности полетов.

О введении ограничений на работу авиагаваней Кореняко сообщил несколькими часами ранее. Сперва работу приостановили аэропорты Волгограда, Самары и Саратова. Спустя чуть больше часа аналогичные меры приняли в авиагавани Тамбова.

Ранее жители Подмосковья сообщили о долгом и низком кружении пассажирского лайнера.

