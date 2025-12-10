На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США считают, что Трамп теряет терпение

CNN: Трамп становится нетерпеливым из-за переговоров по Украине
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп становится нетерпеливым из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине. Европейские чиновники опасаются, что американский лидер может отказаться от участия в них и обвинить Украину с Европой в том, что они препятствовали достижению соглашения. Об этом сообщает телеканал CNN.

Один из высокопоставленных американских чиновников отметил, что для Трампа конфликт становится «политической ответственностью», которой не видно конца.

Также издание напомнило о словах Трампа, сказанных в недавнем интервью Politico. В нем американский лидер в очередной раз высказал недовольство политикой президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что последний должен смириться с проигрышем. Также Трамп рекомендовал Зеленскому восстановить демократию на Украине и провести выборы. Зеленский ответил, что согласен провести выборы, но при определенных условиях.

Ранее политтехнолог отметил, что у Трампа заканчивается терпение в вопросе Украины.

