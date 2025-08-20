На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ограничить въезд для несовершеннолетних мигрантов

Депутаты Госдумы предложили ограничить въезд в Россию детей мигрантов
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В Государственную думу внесли законопроект, который запрещает несовершеннолетним иностранцам въезд в Россию без законных представителей. Соответствующий документ, авторами которого являются депутаты Нина Останина (КПРФ) и глава парламентского комитета по труду Ярослав Нилов, размещен в думской электронной базе.

Они предложили разрешить несовершеннолетним иностранным гражданам въезд в РФ и выезд из страны лишь в сопровождении законных представителей или других взрослых при наличии нотариально удостоверенной доверенности. При этом въезд в Россию будет возможен только для получения образования, лечения, а также «временного пребывания», например, для участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах и турпоездках. Также авторы инициативы предложили депортировать иностранца вместе с въехавшим с ним несовершеннолетним, если в РФ нет других его законных представителей. 

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сейчас несовершеннолетние иностранцы могут въезжать в Россию без нотариального согласия законных представителей. Поэтому они могут въезжать в РФ как в сопровождении родителей или законных представителей, так и самостоятельно.

Депутаты отметили, что бывают ситуации, когда ребенок, нарушив режим пребывания, в том числе сроки, находится в РФ без законных представителей. По их словам, в некоторых случаях подростки прибывали в Россию формально на учебу, а на деле в поисках работы.

8 августа в МВД РФ сообщили, что более 680 тысяч несовершеннолетних граждан других стран пребывают в России, из них почти 159 тысяч числятся в реестре контролируемых лиц.

Ранее в Госдуме предложили сделать платным образование в школах и техникумах для иностранцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами